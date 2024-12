Gracyanne chama Belo de mentiroso e diz que foi enganada por ele na compra de uma casa A ex-mulher do pagodeiro resolveu jogar tudo no ventilador Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/12/2024 - 09h31 (Atualizado em 05/12/2024 - 09h31 ) twitter

Belo e Gracyanne: será que tudo não passou de uma jogada de marketing? Reprodução/Redes Sociais

Gracyanne Barbosa, separada oficialmente de Belo desde abril, contou qual foi a gota d’água para o fim da relação com o pagodeiro, que começou em 2007, quando ela ainda era dançarina do grupo de axé Tchakabum.

A musa fitness afirmou, entre outras coisas, que a mania de Belo de mentir a incomodava bastante. Que ele é um mentiroso compulsivo. “Ele mente por coisas insignificantes. Foram 16 anos de mentiras”, desabafou ela.

Gracyanne afirmou que o principal motivo de ter se separado do cantor foi porque ele passou para o nome de outra pessoa, sem o consentimento dela, uma casa que haviam comprado juntos.

“A gota d'água com ele foi essa questão da mentira. Foi que me enganou em uma coisa da casa. E passou a casa para outra pessoa. E no final a casa não era nossa”, falou a dançarina em entrevista a Juju Salimeni e Diogo Basaglia no podcast Podshape.

Gracyanne ficou magoada com a situação, pois sempre sonhou em ter uma casa própria. Ela diz que passou por dificuldades financeiras, chegou a morar na rua, e que foi despejada mais de 20 vezes no Rio de Janeiro.

Outra coisa: dia desses, numa outra entrevista, Gracy admitiu que traiu, sim, Belo com o personal trainer Gilsão. Xiiiii…

