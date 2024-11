Humorista Gui Santana tenta fazer graça com desenhos de crianças e é detonado na internet Vídeo criticando os trabalhos escolares gerou forte reação nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/10/2024 - 10h04 (Atualizado em 28/10/2024 - 10h28 ) twitter

Gui Santana, humorista Reprodução/Instagram/@guisantana

O humorista Gui Santana tentou fazer uma gracinha no domingo de eleição, mas passou do ponto e foi detonado por boa parte de seus quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

Em vídeo publicado nos Stories, ele mostrou “desenhos feios” nas paredes da escola onde votou, expondo, além dos trabalhos, os nomes e as imagens das crianças e adolescentes. O público não curtiu a “piada”.

Veja alguns comentários:

“Quando sua falta de conteúdo atinge crianças e adolescentes, não é humor…é bullying!!!“.

“Você deve ter nascido e pulado a escola para virar esse humorista sem carisma que se tornou... Hoje você fez um ato vergonhoso 😢... Seus professores devem estar com vergonha de você."

‌



“O mau gosto e a falta de educação atingiram novos patamares. Não entendo o que faz um sujeito expor crianças de forma tão desrespeitosa e torço para que as medidas cabíveis sejam aplicadas."

“O que fez foi um ato criminoso. Espero que o processo venha, que doa bastante no bolso, que perca seguidores. Nesse tempo de crise ética e estética, em que qualquer um que diz besteira é tomado como comediante e qualquer um que tem seguidores é tomado como artista, é preciso recolocar as coisas no lugar."

‌



A reação da escola

O Colégio Notre Dame, onde foi feita a gravação, divulgou uma nota de repúdio ao humorista. Veja:

“O Colégio Notre Dame repudia, com veemência, o humorista Gui Santana, por sua atitude arbitrária, irresponsável, ofensiva e constrangedora ao expor em suas redes sociais, com expressões de deboche, imagens de trabalhos e de menores estudantes, sem o consentimento do colégio, por ocasião de sua vinda para as Eleições ..."

‌



