Joelma volta a alfinetar Ximbinha: por que ela não esquece o ex?

Joelma não perde a chance de alfinetar Ximbinha

Joelma sempre está lembrando de Ximbinha, seja em entrevistas ou até em shows. A última dela foi tirar onda da harmonização facial que o ex-marido fez (e mostrou o resultado na rede social dele).

Em um show que fez no Espírito Santo, Joelma virou do nada e falou no microfone: “Não adianta fazer harmonização facial". Foi algo totalmente gratuito e desnecessário…

Vira e mexe, Joelma toca no nome dele publicamente ou dá indiretas. Claro que ela tem seus motivos e mágoas do passado, pois o ex-marido a teria traído com a atual mulher.

Mas Ximbinha está quieto, na dele, e não fica cutucando Joelma. Eles se separaram em 2015, depois de 18 anos de casamento.

Já não estaria na hora de Joelma tentar esquecer e colocar uma pedra no passado?

