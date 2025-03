Jogador do Vasco, Dimitri Payet, está vivendo romance com uma advogada enquanto esposa segue na França Larissa Ferrari, amante de Payet, mandou vídeo para a Hora da Venenosa se pronunciando sobre o caso! Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h25 ) twitter

Dimitri Payet está vivendo romance com uma advogada enquanto esposa segue na França Reprodução Instagram

O jogador francês contratado pelo Vasco, Dimitri Payet, está no meio de uma fofoca daquelas. Casado há 18 anos com Ludivine Payet e pai de quatro filhos, o craque mora sozinho no Rio desde que assinou com o clube carioca. Mas parece que a solidão durou pouco! Quem entrou na história foi a advogada Larissa Ferrari, que jura estar vivendo um romance com o jogador.

Larissa usou as redes sociais para dizer que não tem interesse nenhum no dinheiro do atleta. Para provar, contou que pegou um ônibus de Santa Catarina até o Rio só para ver o boy, nada de pedir passagem de avião ou luxo.

A última vez que Dimitri foi visto com a esposa foi no do ano passado, na festa de aniversário de quatro anos da filha caçula do casal. Desde então, ele anda circulando sozinho por aqui, enquanto Ludivine e os filhos continuam na França. Coincidência?

Aliás, essa história de solidão do jogador já tinha sido tema de um documentário francês, mostrando o quanto ele sentia falta da família no Brasil. Mas agora, com essa nova suposta affair, será que a saudade bateu de vez ou já passou?

Veja o pronunciamento de Larissa Ferrari na Hora da Venenosa!

