Jogador Hulk vai se casar com a "ex-sobrinha" com festão de luxo Os dois estão juntos desde 2019 e já têm duas filhas Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 22/11/2024 - 09h37 (Atualizado em 22/11/2024 - 10h34 )

Hulk e Camila Ângelo já marcaram um festão de casamento Reprodução/Instagram/@hulkparaiba

O que começou com um escândalo no mundinho pantanoso do futebol vai acabar em casamento, com direito a festança e tudo. Hulk Paraíba largou da mulher Iran Ângelo (com quem foi casado por 12 anos e tem três filhos) para ficar com a sobrinha dela, Camila.

Isso aconteceu em 2019 e deu o maior bafafá, pois Iran ficou revoltada, principalmente pelo fato de ter a sobrinha como uma filha, ter ajudado bastante a moça e a colocado dentro da própria casa dela.

A menina chegou a escrever uma carta para a tia pedindo desculpas, mas não adiantou. E o episódio causou um racha na família, pois alguns viraram a cara para Camila.

O casal está junto deste o final de 2019, tem uma menina de dois anos e uma bebê que nasceu em junho.

‌



Eles já tinham oficializado a união no papel há dois anos. Mas agora vão se casar no dia 17 de dezembro em um resort de luxo na Paraíba, estado natal do jogador do Atlético-MG.

A festa, inclusive, está cheia de mistério… Funcionários tiveram de assinar um termo obrigatório, sendo proibidos de deixar vazar qualquer informação, segundo a coluna de Fabia Oliveira.

