Maiara e Maraisa disputam quem tem namoro ioiô mais midiático As irmãs têm relacionamentos expostos e ganham notoriedade com isso Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/07/2024 - 13h36 (Atualizado em 18/07/2024 - 13h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Maiara e Maraisá com Fernando Mocó e Fernando Zor Reprodução/Instagram

Quando a gente lembra de Maiara e Maraisa, o que logo vem na nossa mente? Aquelas irmãs cantoras sertanejas (talentosas), mas que vivem aparecendo na mídia com seus namoros ioiôs - do tipo que termina e volta toda hora.

Primeiro foi Maiara com Fernando (da dupla com Sorocaba). Agora é Maraisa com outro Fernando (o Mocó).

E o método das duas é o mesmo: elas expõem o relacionamento publicamente com posts na internet, demonstração de amor em shows etc.

Aí de repente o casal apaga todas as fotos, para de se seguir e vira notícia em tudo quanto é site, revista, jornal, rede social.

Publicidade

Maiara e Fernando não voltaram mais, pelo menos até o momento. Mas Maraisa está no vaivém com seu Fernando Mocó com direito a anúncio de cancelamento de casamento e tudo. Agora voltaram a se seguir e usar aliança de noivado.

Preguiça, né?

E a pergunta que não quer calar: elas precisam realmente disso para aparecer?