Mais uma ex de Cauã Reymond sai reclamando dele publicamente Desta vez, foi a dentista mineira Luiza Watson Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/08/2024 - 13h57 (Atualizado em 22/08/2024 - 13h57 ) ‌



Ex de Cauã Reymmond fala mal do ator Reprodução/I

Cauã Reymond, pelo visto, não deixa saudade em suas ex-namoradas... A mais recente, Luiza Watson, compartilhou na internet um texto que fala de autovalorização e relacionamento secreto:

“Fique com alguém que seja assumidamente seu fã, morra de orgulho de ti, queira te mostrar pro mundo como se tivesse descoberto uma nova galáxia, que faça questão de sua presença, te cuide, ame e respeite. Não aceite ser o segredo de ninguém, você não merece ser amado no escuro”.

Mensagem compartilhada pela ex de Cauã, Luiza Watson Reymond Reprodução/Instagram

Por esse texto é fácil perceber que a dentista mineira saiu magoada da relação, pois nunca foi assumida publicamente por Cauã. A impressão que ficou é que ele escondia a moça...

A modelo Mariana Goldfarb, que foi casada com o ator por quatro anos, já falou mais de uma vez nas redes sociais sobre relacionamento tóxico e abusivo...

‌



Já Grazi Massafera, no auge da crise no relacionamento com o ator, foi questionada por um fotógrafo sobre onde estaria o marido dela. Grazi prontamente respondeu: “Está lá com a Isis...”

Na época, foram fortes os rumores de que o galã teria se envolvido com a atriz Isis Valverde e esse seria o motivo do fim do casamento dele com Grazi...

Xiiiii...