Morte de Maguila é confirmada pela mulher do boxeador Irani Pinheiro revelou a informação ao Balanço Geral da RECORD Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 24/10/2024 - 15h59 (Atualizado em 24/10/2024 - 16h02 )

Mulher de Maguila, Irani Pinheiro, que confirmou a morte do boxeador Reprodução/Domingo Espetacuça

José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, morreu nesta quinta (24), aos 66 anos. A informação foi confirmada por Irani Pinheiro, com quem ele foi casado por mais de 40 anos. Ela entrou ao vivo na Hora da Venenosa, do Balanço Geral, na RECORD e contou que o marido — com quem tem um filho de 35 anos — estava internado havia 28 dias, pois descobriram um nódulo e água no pulmão dele.

Maguila sofria há 18 anos de demência pugilística, causada pelos golpes que levou na cabeça durante as lutas de boxe. Ele morava em uma clínica de reabilitação no interior de São Paulo desde 2017 para tratar dessa doença degenerativa.

Profissionalmente, ele lutou por 17 anos, de 1983 a 2000. De suas 85 lutas, ele teve 77 vitórias.

