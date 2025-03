Mulher de 64 anos descobre que não é filha de Elza Soares após exame de DNA Marlene achava que era filha de Elza Soares devido a uma história que uma familiar contou Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 17/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h39 ) twitter

Marlene acreditava ser filha biológica de Elza Soares e entrou com um pedido de exame de DNA Creative Commons/Arquivo Pessoal

A história de Marlene, de 64 anos, ganhou os holofotes recentemente. Ela acreditava ser filha biológica de Elza Soares e, para descobrir a verdade, entrou com um pedido de exame de DNA. A suspeita surgiu quando, na juventude, uma tia contou que ela poderia ser filha da famosa cantora. Marlene foi adotada ainda bebê e criada por outra família, mas a revelação da tia fez com que ela passasse anos acreditando nessa possibilidade.

Elza, que morreu em 2022 aos 91 anos, não teria ficado com Marlene por priorizar sua carreira artística, o que explicaria o distanciamento entre as duas. Em 2020, Marlene decidiu buscar a justiça e fez o exame de DNA com três filhos biológicos de Elza, na esperança de confirmar o parentesco.

O resultado, no entanto, não foi o que ela esperava: Marlene não é filha de Elza Soares. A cantora teve oito filhos, mas perdeu quatro deles ao longo da vida, sendo dois ainda crianças, vítimas de fome, e um em um acidente de carro aos 9 anos. A verdade veio à tona, mas a história de Marlene, mesmo sem confirmação de vínculo biológico, continua sendo um capítulo curioso e emocionante de sua vida.

