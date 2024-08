Nadadora paraguaia expulsa das Olimpíadas revela que recebeu DM de Neymar O que será que o jogador falou para Luana Alonso? Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 08/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h28 ) ‌



Luana Alonso e Neymar Reprodução/Instagram/@luanalonsom e Reprodução/Instagram/@neymarjr

No dia em que Neymar comemorou uma vitória jurídica, escapando de pagar uma multa de R$ 16 milhões relacionada à construção de um lago artificial em sua mansão em Mangaratiba sem autorização ambiental, uma nova polêmica surge, dessa vez envolvendo uma atleta paraguaia.

Luana Alonso, nadadora paraguaia recentemente expulsa das Olimpíadas pelo Comitê Olímpico Paraguaio após viajar para a Disney de Paris sem autorização, fez uma revelação inesperada durante um programa de rádio no Paraguai. Segundo Alonso, ela recebeu uma mensagem privada de ninguém menos que Neymar.

“Ele me mandou uma DM. Isso é tudo que posso dizer. Demorei duas semanas e depois respondi. Não posso contar isso aqui”, afirmou a nadadora, deixando no ar o conteúdo e o contexto da mensagem. Ela também não disse quando foi esse contato do eterno menino Ney.

A revelação pegou todos de surpresa e certamente gerou mais uma dor de cabeça para Bruna Biancardi, que já deve estar com “três mil quinhentas pulguinhas atrás da orelha” com as constantes especulações envolvendo o jogador.

Enquanto isso, Alonso, que não revelou detalhes adicionais, continua a ser um dos principais assuntos nas redes sociais, gerando especulações e teorias entre os fãs e seguidores de ambos os envolvidos. A pergunta que fica no ar: o que Neymar teria dito à nadadora paraguaia?