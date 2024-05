Narcisa Tamborindeguy pede ajuda ao Rio Grande do Sul, mas é detonada e chamada de sem noção

Alto contraste

A+

A-

Narcisa Tamborindeguy e o seu pedido de ajuda para o Rio Grande do Sul (Reprodução/Instagram/@narcisat)

Narcisa Tamborindeguy pediu ajuda para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Ela fez um vídeo em que aparece cercada de água, dentro do mar, pedindo para as pessoas fazerem doações.

A intenção pode até ter sido das melhores, mas muita gente achou de extremo mau gosto da parte dela estar dentro da água, sendo que tem tanta gente morrendo afogada, pessoas desaparecidas por causa da enchente.

Narcisa foi chamada de sem noção, insensível, fora da realidade. Teve gente achando até que a socialite foi irônica com a situação. Mas muitos a defenderam dizendo que o que importa é a intenção de ajudar.

Veja o vídeo:

Algumas reações:

Reação ao vídeo da Narcisa (Reprodução/Redes Sociais)

Reação ao vídeo da Narcisa (Reprodução/Redes Sociais)

Reação ao vídeo da Narcisa (Reprodução/Redes Sociais)

Reação ao vídeo da Narcisa (Reprodução/Redes Sociais)

Reação ao vídeo da Narcisa (Reprodução/Redes Sociais)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.