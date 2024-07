Provocação para Biancardi? Nadine Gonçalves posa com filha recém-nascida de Neymar O jogador e a modelo Amanda Kimberlly são os pais da bebê Helena, que nasceu neste mês Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/07/2024 - 10h06 (Atualizado em 23/07/2024 - 10h06 ) ‌



Dona Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, postou fotos com a nova neta, a recém-nascida Helena, filha do Menino Ney, e várias pessoas estão comentando que isso soou como provocação contra a nora Bruna Biancardi...

Há rumores de que Neymãe não se dá bem com Bruna (com quem o jogador tem uma filha de nove meses, Mavie). Tanto que Nadine nem segue a moça no Instagram...

Helena nasceu esses dias de um relacionamento relâmpago de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly.

Nadine escreveu: “Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor”.

Vale lembrar que Neymar, Neymãe e Neyirmã Rafaella estiveram presentes na maternidade para visitar a nova herdeira da família.

E a avó materna ainda acompanhou o parto.

Obs: Bruna Biancardi aceita tudo de forma pacífica? Que fofa!