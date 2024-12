Ratinho desmascara Simone e a chama de antipática O apresentador atacou a cantora publicamente Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/12/2024 - 11h13 (Atualizado em 06/12/2024 - 11h13 ) twitter

Cantora foi criticada pelo apresentador Ratinho, ''antipática''. Imagens/ Redes Sociais

Ratinho detonou Simone Mendes dizendo que ela não é tão carismática e fofa quanto aparenta ser, quando ligam em as câmeras. O apresentador falou que a cantora não gosta de tirar fotos com fãs e que costuma sair correndo deixando as pessoas no vácuo.

“A Simone é uma queridinha quando aparece na televisão, mas quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim, não é esse amor todo. Ela não tira fotografia. As pessoas vão pedir para tirar foto e ela não tira, ela corre”, afirmou Ratinho.

E ainda comparou as duas irmãs, dizendo que Simaria é melhor que a irmã: “A Simaria é mais simpática que a Simone. Isso eu testemunhei. A Simaria sendo muito mais simpática com o fã do que a Simone”.

As declarações de Ratinho foram dadas para a rádio Massa FM. Xiiiiiiiiii...

