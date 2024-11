Sabrina Sato perde bebê após 11 semanas de gestação Influenciadora deu entrada no hospital nesta quarta-feira (6) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/11/2024 - 15h42 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, perdeu o bebê que esperava com o noivo, Nicolas Prattes, após 11 semanas de gestação. Segundo o boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, divulgado nesta quarta-feira (6), a influenciadora deu entrada no local por conta da interrupção da gravidez. Ela já teve alta.

“A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)”, diz o boletim.

Boletim médico Sabrina Sato Arquivo Pessoal

Esse seria o primeiro filho de Sabrina com Prattes, que a pediu em noivado em setembro. A influenciadora já tem uma filha de cinco anos, fruto do relacionamento com Duda Nagle, de quem se separou no início de 2023.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.