Tio de Gusttavo Lima pede dinheiro na internet para comprar casa e sair do aluguel Irmão do pai do sertanejo faz apelo publicamente Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 19/11/2024 - 11h46 (Atualizado em 19/11/2024 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gusttavo Lima posa ao lado do Ti Zé Lima Reprodução/Instagram/@tizelima

José Maria, de 65 anos, abriu uma vaquinha virtual pedindo ajuda, dizendo que paga aluguel há 30 anos e que quer realizar o sonho da casa própria. Está pedindo R$ 200 mil. Ele é tio do cantor multimilionário Gusttavo Lima.

O tio do Nivaldo diz que é aposentado por invalidez (por causa de problemas na coluna). Para sobreviver, ele trabalha em Coromandel, no interior de Minas Gerais, fazendo propagandas do comércio local em um carro de som.

José Maria diz que com o dinheiro que recebe de aposentadoria não dá para pagar despesas como água, energia elétrica, supermercado, medicamentos. E que ele se endividou desde a pandemia, pediu empréstimos bancários, pois ficou sem trabalho.

Veja o apelo que o irmão do pai de Gusttavo Lima fez na internet:

‌



“Olá, me chamo José Maria, conhecido como Ti Zé Lima, nascido em 21/05/1959. Acostumado a trabalhar desde criança, fui obrigado a deixar os estudos muito cedo pra ajudar em casa. Hoje, com 65 anos, aposentado por invalidez, moro de aluguel e o benefício mal dá pra cobrir as outras despesas como água, luz, mercado e medicamentos, que são muito caros...

Tenho o sonho de conseguir minha tão sonhada casinha e sair do aluguel, pois pago aluguel há quase 30 anos e esse dinheiro é um dinheiro sem volta! Conto com todos vocês pra me ajudarem nesta causa. Com fé em Deus irei conseguir Desde já obrigado a todos”.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.