Cantora vítima de ataque racista denuncia Ana Paula Minerato em delegacia

Ananda, que faz parte do grupo Melanina Carioca, fez um vídeo dizendo que esteve na noite desta quarta (27) na delegacia de crimes raciais, no Rio de Janeiro, para denunciar Ana Paula Minerato. Com ciúme da cantora com o ex-namorado, o rapper KT Gomez, Ana Paula falou para ele: “Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por isso ali é neguinha né, alguém ali, um pai ou a mãe veio da África, tá na cara”… O áudio com as falas racistas vazaram de uma conversa entre Ana Paula Minerato e o ex-namorado. Ela ficou incomodada com a aproximação dele com Ananda. Depois disso, Minerato foi demitida da rádio Band FM, onde fazia um programa. E também dispensada do posto de musa da escola de samba Gaviões da Fiel. Ela chegou a pedir desculpas publicamente a Ananda, mas o estrago já estava feito. Veja o vídeo em que a cantora diz que denunciou a ex-musa da Gaviões: