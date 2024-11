De mudança? Neymar pode sair de clube árabe por rescisão de contrato em breve

Será que os ventos vão trazer mudanças para Neymar? Começaram a circular boatos de que o atual clube do jogador, o Al-Hilal, estaria disposto a rescindir o contrato na próxima janela de transferências de jogadores no mercado internacional, que acontecerá no início de 2025. A passagem de Neymar por lá, no entanto, estava prevista para terminar só em junho do ano que vem. “O Neymar, só para variar, está machucado”, comentou Fabíola Reipert. Isso porque, por conta de nova lesão após a volta aos gramados, o jogador ficará afastado por algumas semanas.