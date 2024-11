Gisele Bündchen estaria planejando dar à luz em casa, dizem amigos

É oficial: Gisele Bündchen está grávida! Tudo começou quando uma foto na praia, em julho deste ano, despertou os boatos de um bebê a caminho. Agora, a modelo confirmou que está esperando um herdeiro com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente. Gisele planeja dar à luz em casa e só quer descobrir o sexo da criança no momento do parto, assim como fez com Benjamin e Vivian, seus dois primeiros filhos. Nas redes sociais, Tom Brady, postou uma foto do sol com uma música que levantou comentários dos internautas. E a correspondente Tina Roma trouxe mais informações sobre a trajetória do casal, que agora aguarda a chegada do bebê. Assista!