'Não tinha como eu me calar', diz Liziane Gutierrez após citar agressão de Chris Brown em filme

Proibida de falar sobre um episódio de agressão de Chris Brown, Liziane Gutierrez quebrou o silêncio e topou participar de um documentário internacional. Agora, a ex-participante de A Fazenda pode ter que pagar uma multa de mais de R$ 1 milhão por falar publicamente sobre o assunto. Segundo Liziane, o cantor a agrediu em uma festa nos Estados Unidos e fugiu quando a polícia foi chamada. Na Justiça, os dois haviam acertado acordo que pagaria uma boa quantia para Liziane, que não podia citar o ocorrido em qualquer mídia. Para A Hora da Venenosa, a influenciadora digital falou sobre a escolha de vir a público. “Tem vítimas que não quiseram participar [do documentário] por medo do Chris Brown, então, não tinha como eu me calar, mesmo sabendo que posso sofrer consequências”, declarou.