Virginia exibe bolsa de mais de R$ 200 mil e recebe críticas

Virginia Fonseca, nora do sertanejo Leonardo, adora ostentar na internet para mostrar que é rica. A última exibição dela foi uma bolsa da marca Hermès que custa mais de R$ 200 mil. O dinheiro é dela e a moça faz o que quiser com ele, né? Mas não foi assim que muita gente viu essa mais nova ostentação da mulher do cantor Zé Felipe. Estão chovendo críticas de gente dizendo que enquanto ela enriquece cada vez mais, muitos não recebem os produtos de beleza que Virginia vende on-line. A empresa dela já acumula quase 50 mil reclamações… Aí o pessoal está indignado…