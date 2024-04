"A gente vai passar fome", diz viúva de Gal Costa ao pressionar o filho da cantora para assinar documento

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O filho de Gal Costa e a viúva da cantora, Wilma Petrillo, estão em pé de guerra pela herança de uma das maiores intérpretes da música brasileira. Após a morte de Gal, Wilma pediu o reconhecimento da união estável, o posto de inventariante da fortuna e também a guarda de Gabriel Costa, que na época era menor de idade.

O jovem, que agora tem 18 anos e foi adotado somente por Gal, busca se desvincular de Wilma. Ele quer provar na Justiça que a mulher era apenas empresária da mãe, e assim passar a administrar o patrimônio e pedir que a partilha de bens seja revista.

Em um áudio cedido pelo jornalista Erlan Bastos, é possível ouvir uma discussão entre os dois. A viúva da cantora pede para Gabriel assinar um documento e ceder os direitos autorais sobre as músicas de Gal para uma gravadora. Com a recusa do rapaz, Wilma diz que os dois vão ficar sem dinheiro e passar fome. Confira!