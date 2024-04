Alto contraste

Sextou (9) com mais um jogo no estúdio do Balanço Geral! Fabíola Reipert e Renato Lombardi se enfrentaram no Desafio da Venenosa e, desta vez, tiveram que adivinhar a ordem de garrafas coloridas e rearranjá-las de maneira correta.

Nesta disputa, quem levou a melhor foi a Venenosa, que ganhou uma folga no fim de semana! Veja como foi!