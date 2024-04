Após denúncia de vizinhos, Daniel Erthal perde kombi que usava para vender bebidas no RJ

Alto contraste

Após fazer sucesso com a venda de bebidas no ano novo do Rio de Janeiro, o ator Daniel Erthal teve um contratempo no trabalho. A kombi utilizada pelo artista no dia a dia, e que foi dada de presente por um cliente, foi apreendida.

Nas redes sociais, Daniel explicou a situação e disse que precisou ficar fora da cidade por alguns dias para gravar um filme e, por isso, deixou o veículo estacionado em uma rua.

Ainda, o ator teria emprestado a kombi para uma pessoa dormir nesse período.

“Isso incomodou as pessoas ali em Copacabana e fui denunciado”, afirmou Daniel.

Em negociação com o despachante, o ator descobriu que o veículo tinha R$ 50 mil em dívidas ativas, entre multas e atrasos de Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA).