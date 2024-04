Após publicar foto adulterada, Kate Middleton pede desculpas e aumenta desconfiança do público Segundo a correspondente Patrícia Nielsen, o Palácio de Buckingham não pretende revelar quais partes foram editadas

A novela em torno de Kate Middleton, a Princesa de Gales, continua rendendo! Após fazer uma cirurgia no abdome e sumir de compromissos públicos nos últimos meses, a esposa do príncipe William divulgou a primeira foto oficial com a família nesta semana.

No entanto, o registro repercutiu na internet e começou a ser acusado de adulteração.

Depois, Kate chegou a assumir que editou a foto em que aparece com os filhos e pediu desculpas.

O fato só aumentou a especulação dos britânicos e da mídia mundial sobre a atual condição de saúde da princesa.

Segundo a correspondente Patrícia Nielsen, que trouxe informações direto de Londres, na Inglaterra, o Palácio de Buckingham não pretende revelar quais partes da fotografia foram editadas e por qual motivo.