Ator de Harry Potter , Michael Gambon deixa amante fora de testamento milionário Artista deixou herança apenas para a esposa e os filhos que teve com as duas mulheres

Falecido em setembro de 2023, o ator Michael Gambon, conhecido por interpretar Dumbledore em Harry Potter, teve seu nome de volta aos holofotes devido ao testamento que deixou.

O artista foi casado por mais de 60 anos com Anne Miller, mas mantinha um relacionamento extraconjugal com Phillipa Hart. Michael teve três herdeiros, um com Anne e dois com Phillipa.

Segundo a correspondente Tina Roma, ambas as mulheres sabiam da existência uma da outra.

Acontece que, no testamento, o ator teria deixado o nome de Phillipa de fora, incluindo apenas a esposa e os três filhos.