Bell Marques fala sobre terremoto no Japão durante férias: ‘Experiência foi braba’ Nas redes sociais, cantor contou como ficou sabendo do abalo sísmico no hotel em que está hospedado

Fabíola Reipert| 21/03/2024 - 17h09 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share