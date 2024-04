Com fortuna de R$ 617 bilhões, Bill Gates anuncia que vai deixar apenas 1% da herança aos filhos Magnata decidiu que vai destinar o restante para caridade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem é o bilionário que vai deixar apenas 1% de herança para os filhos dividirem entre si? Estamos falando de Bill Gates.

Com uma fortuna avaliada em R$ 617 bilhões, o magnata decidiu que irá destinar 99% de seu patrimônio para a caridade. Com isso, cada um dos seus três filhos receberá cerca US$ 10 milhões.

Atualmente, Bill Gates é o 7º homem mais rico do mundo.