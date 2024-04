De férias no Japão, Marina Ruy Barbosa se assusta com terremoto Atriz está viajando com a família e o noivo e se surpreendeu com o fenômeno natural que atingiu o país

Fabíola Reipert| 21/03/2024 - 17h10

