Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundou (11) com Desafio dos Balões no Balanço Geral! Desta vez, Bruno Piccinato e Michael Keller tentaram quebrar o recorde de Amaral, ex-jogador do Palmeiras e do Corinthians. A meta era de 9,97 segundos, mas será que eles conseguiram? Veja como foi!