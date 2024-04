Exclusivo: veja mensagens que fã enviava a Débora Falabella enquanto perseguia atriz

Alto contraste

Uma fã de Débora Falabella foi presa após ser acusada de perseguir a atriz. A obsessão teria começado em 2015, quando a mulher tentou invadir o camarim de Débora durante uma peça de teatro.

Logo após o caso, Débora registrou um boletim de ocorrência pela primeira vez contra ela. O segundo incidente aconteceu em junho de 2022, e a mulher tentou invadir o condomínio da artista.

Débora conseguiu uma medida protetiva contra a mulher, que durante nove anos buscou um contato com a atriz. Além das perseguições, ela já enviou cartas e mensagens por aplicativo.

Fabíola Reipert teve acesso às mensagens que a fã teria enviado à atriz.

“Sou apaixonada por você e não lhe esqueço. Me ajuda, Débora Falabella”, escreveu em um dos prints.

A mulher foi diagnosticada com doenças psicológicas e, inclusive, aposentada por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os advogados dela entraram com um pedido de habeas corpus, mas até o momento ela permanece presa.