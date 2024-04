Fabíola Reipert fala com o "neto secreto" de Marília Gabriela Jovem revelou em detalhes a briga familiar envolvendo ele e o filho mais velho da apresentadora

Bomba da Venenosa: Fabíola Reipert falou com exclusividade com o “neto secreto” de Marília Gabriela. Vitor Henrique, de 20 anos, é filho do primogênito da apresentadora, Christiano Cochrane.

Ele falou com exclusividade com A Hora da Venenosa, revelou que o pai só o viu uma única vez, quando ainda tinha um ano de vida e disse que nunca conheceu a avó.

Vitor contou que nasceu em 2003, porém foi registrado apenas quatro anos depois. Segundo o mesmo, sua mãe já entrou com cinco processos na Justiça em busca de seus direitos.

"Meu pai começou a pagar pensão por volta de 2007", explicou Vitor. "Ela [Marília Gabriela] provavelmente sabe da minha existência, mas nunca veio atrás de me conhecer", prosseguiu.

Vitor garante que todos os processos contra Christiano Cochrane foram arquivados por ele e sua mãe. "Eu tenho muita vontade de conhecer o meu pai. Se eles [Christiano e Marília Gabriela] estiverem vendo, espero que não tenham ódio de mim", finalizou.