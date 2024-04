Filho de Chorão briga na Justiça com ex-integrantes da banda Charlie Brown Jr. Disputa entre o herdeiro do cantor e os guitarristas envolve nome do antigo grupo

Fabíola Reipert| 15/02/2024 - 17h19 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share