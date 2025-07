Filho de Cid Moreira entra na Justiça para passear com o pai Roger Moreira acusa a madrasta de não tratar bem o apresentador Fabíola Reipert|Do R7 27/01/2023 - 16h52 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h10 ) twitter

Roger Moreira, filho de Cid Moreira, entrou na Justiça para ter direito de ver o pai, que está com 95 anos e mora com a esposa no Rio de Janeiro. No processo, Roger pede para visitar e passear com o idoso a cada 15 dias, assim como a presença do pai em aniversários, festas e férias. Roger Moreira é filho adotivo de Cid Moreira e o acusa de desistir da adoção desde que se casou com Maria de Fátima. Além disso, o rapaz acusa a madrasta de desviar bens do marido e colocar em seu próprio nome.

