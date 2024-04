Filho de Gal Costa afirma que viúva recusou autópsia no corpo da cantora Artista também foi sepultada em São Paulo ao invés do Rio de Janeiro

O filho de Gal Costa questionou a causa da morte da mãe e quer perícia judicial. Gabriel Costa já entrou na Justiça pedindo a exumação do corpo dela. No processo, ele também colocou que a autópsia do corpo de Gal Costa foi negada pela viúva e empresária dela, Wilma Petrillo.

Um dos desejos de Gal era ser enterrada no Rio de Janeiro, porém, Wilma decidiu que ela seria sepultada em São Paulo. Na época, Gabriel era menor de idade e não pôde questionar a decisão.

Os dois também travam uma disputa judicial pela herança da artista.

“A Wilma quis enterrar o corpo rapidamente e não deixou o corpo de Gal Costa ir para o Rio de Janeiro. Foi muito misterioso”, observou Fabíola Reipert.