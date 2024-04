Filho de Gal Costa encontra testamento deixado pela cantora e caso tem reviravolta

Alto contraste

Mais um capítulo na disputa pela herança de Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. Como já noticiado por A Hora da Venenosa, o filho da cantora, Gabriel Penna, entrou na Justiça para reivindicar o direito à herança da mãe, que está sob a administração de Wilma Petrillo, ex-empresária da cantora.

Agora, uma reviravolta pode acontecer no caso. Isso porque Gabriel encontrou o testamento deixado por Gal e, no documento, apenas ele estaria citado como herdeiro, sem menção à Wilma.

Do outro lado, a ex-empresária quer provar que tinha uma união estável com Gal para, então, ter direito aos bens e à administração do patrimônio artístico.

Atualmente, Wilma é a inventariante da herança da artista, e Gabriel também pede que o "posto" seja passado a ele.