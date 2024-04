Gravação de DVD de Léo Santana tem mais de 50 celulares furtados e brigas generalizadas Cantor precisou parar o show no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), por causa de confusão dos fãs na pista

No último fim de semana (23), Léo Santana lotou o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), para a gravação de seu novo DVD. O que o artista não contava era com as brigas generalizadas que aconteceram na plateia, que fizeram o cantor parar o show para resolver a confusão.

Ainda, pelo menos 50 boletins de ocorrência foram registrados por furtos de celulares durante a apresentação.

Até o momento, a produção do show e a assessoria do cantor não se pronunciaram.

Nomes de peso marcaram presença na gravação e cantaram com o “GG da Bahia”, como Iza, Ana Castela e Ivete Sangalo.