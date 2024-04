Humorista Nego Di arruma briga no trânsito e bate em carro de motorista com facão Influenciador digital alegou ter sofrido racismo e caso foi parar na delegacia

Deu ruim! Na última quarta-feira (6), o humorista Nego Di foi às redes sociais contar sobre um episódio que passou no trânsito. Durante uma tentativa de ultrapassagem, o artista arrumou briga com um motorista e chegou a bater no veículo do homem usando um facão.

Após discussão dos dois envolvidos, o caso foi parar na delegacia.

Agora, Nego Di alega que sofreu racismo do motorista, que o teria xingado durante a confusão.

“Tenho direito de reagir como eu reagi. Se quiser processar e cobrar os direitos, pode processar”, disparou o humorista.

“A única coisa de ruim que aconteceu comigo foi que apreenderam o meu facão”, concluiu.

Em registro em vídeo, Nego Di aparece gritando com o objeto na mão.