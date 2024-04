Jô é acusado pela ex de atrasar pagamento de pensão para o filho Publicitária Samia Luedy afirmou ao Balanço Geral que o jogador não realiza as transferências há quatro meses

Mais uma vez, o jogador Jô voltou aos holofotes por causa dos seis filhos que tem fora do casamento. Desta vez, a mãe de um dos herdeiros do jogador o acusou de atrasar o pagamento da pensão alimentícia.

Em vídeo, Samia Luedy afirmou ao Balanço Geral que Jô sempre demorou para pagar o valor mensal ao filho de 9 anos, mas, agora, deixou de fazê-lo por quatro meses.

Com isso, a dívida do atleta com o herdeiro passaria de R$ 90 mil.

Segundo Samia, o jogador teria entrado recentemente com pedido na Justiça para diminuir o valor da pensão do filho, mas teve a solicitação negada. "Meu filho tem nove anos, e ele [Jô] nunca o procurou afetivamente", declarou a mulher.

Fabíola Reipert entrou em contato com a advogada de Jô, que afirmou que uma parte da dívida já foi paga.