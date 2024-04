Kamila Simioni se defende após ser atacada por homem de muletas na rua: ‘Plantei a mão na cara dele’ Ex- Fazenda discutiu com um pedinte que, segundo ela, teria ficado alterado ao não receber dinheiro da empresária

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Kamila Simioni, empresária e ex-Fazenda, se envolveu em uma polêmica ao aparecer em vídeo discutindo com um pedinte na rua. Segundo ela, o homem, que estava de muletas, apareceu ao lado de seu carro para pedir dinheiro. Como não recebeu, teria ficado alterado e começado a bater no veículo com as muletas.

Nas redes sociais, Simioni explicou o ocorrido. “Sempre abençoo quando eu quero abençoar. Ele me pediu dinheiro, eu falei que não tinha”, contou.

A empresária disse, ainda, que quando não viu o pedinte parar de acertar o seu carro, tomou uma atitude.

“Desci do carro e plantei a mão na cara dele”, disparou.