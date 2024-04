Leandrinho Barbosa alega que Samara Felippo sabia que o imóvel não estava no nome deles Atriz garante que irá mostrar novas provas de que o ex-jogador de basquete está mentindo

O ex-jogador de basquete, Leandrinho Barbosa rebateu Samara Felippo e disse que as acusações dela não passam de inverdades.

A atriz garante que vendeu um imóvel que era dela para ajudar na compra da casa que eles moraram juntos quando foram casados. Porém, após a separação, ela descobriu que a casa estava no nome do irmão de Leandrinho, ou seja, Samara não tinha direito a uma parte do imóvel.

Por meio de comunicado oficial, o ex-jogador garantiu que a atriz estava ciente de que eles iriam colocar a casa no nome do irmão dele e também disse que já deu dois imóveis para ela, após o fim do casamento.

Samara negou e garantiu que irá mostrar novas provas de que Leandrinho está mentindo.