Mãe de MC Gui revela em programa de TV que descobriu traição do marido com uma vizinha Claudia Baronesa disse que ficou sabendo da pulada de cerca de Rogério após ele esquecer o celular ligado depois de uma conversa com a amante

Mãe de MC Gui revelou ao programa Sensacional, de Daniela Albuquerque, na RedeTV!, que descobriu uma traição do marido com a vizinha. Rogério Alves teria conversado com a amante e esquecido o celular ligado, foi neste momento que Claudia Baronesa entendeu que estava sendo enganada e começou a investigar.

Mesmo com o relacionamento fora do casamento, a mãe do funkeiro perdoou Rogério, que teve outra recaída e traiu ela novamente com a mesma vizinha, mesmo assim, ele voltou a ser perdoado por Claudia.

Desde então, eles permaneceram juntos. Mas sempre que a mãe de MC Gui se encontrava com essa outra mulher elas brigavam feio. Com direito a puxões de cabelo e até perca de dente.

Esta vizinha, que não foi identificada, já registrou um boletim de ocorrência contra a mãe do funkeiro.

Claudia não disse quando que as traições aconteceram. Ela também explicou que não se arrepende de ter perdoado Rogério, segundo ela, o marido conseguiu mudar e se tornou um ótimo pai.