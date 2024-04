MC Gui emagrece 17 kg para luta contra Nego do Borel neste sábado (24) Cantor mudou o estilo de vida por causa das regras do desafio

Que essa luta estava marcada, a gente já sabe! Mas, agora, é certeza que vai acontecer: isso porque MC Gui emagreceu 17 quilos e, segundo a regra da competição de boxe, poderá disputar contra Nego do Borel.

Antes da rotina de treino pesada e da mudança de estilo de vida, o funkeiro pesava mais de 100 quilos, enquanto que Nego do Borel tinha menos de 80 quilos.

Nas redes sociais, a transformação não passou despercebida. Um seguidor perguntou a MC Gui se ele estaria usando drogas após aparecer bem mais magro em fotos.

"Estou comendo bem, treinando bem e me cuidando", respondeu.

Lembrando que MC Gui desafiou Nego do Borel no ano passado para participar do Fight Music Show 4, que acontece neste sábado (24).