Osasco ganha "cachorro-quente no céu" em homenagem aos 62 anos da cidade; veja imagens Ainda: Fabíola Reipert conta quem são os famosos apaixonados pela comida

A cidade de Osasco (SP) está soprando velinhas! Para comemorar os 62 anos, o município ganhou uma exibição especial: drones formaram um cachorro-quente gigante no céu, com direito até a mostarda.

Ainda, Fabíola Reipert mostrou que o lanche conquista todo mundo, até os famosos! Sandy, Lucas Lima, Tatá Werneck e Otávio Mesquita não dispensam um bom hot dog.

E, como deu água na boca, teve até barraca do Garçom do Balanço Geral com “open” de cachorro-quente. Assista!