Popó vence Bambam em luta que durou 36 segundos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na madrugada do último domingo (25), Popó e Bambam se enfrentaram no ringue do Fight Music Show. O que chamou a atenção do público foi o rápido nocaute sofrido pelo ex-BBB, que foi derrotado pelo tetracampeão em apenas 36 segundos.

"A repercussão durou mais que a própria luta", brincou Fabíola Reipert.

Ao final da luta, os dois chegaram a gravar um vídeo abraçados em clima amistoso.

"A mão do cara é pesada demais. Fico feliz de ter sido nocauteado pelo campeão", declarou Bambam.

Apesar da derrota, ele embolsou mais de R$ 1,5 milhão.