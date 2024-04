Prestador de serviço registra boletim de ocorrência contra Tiririca por importunação sexual

Alto contraste

Um prestador de serviço registrou um boletim de ocorrência contra o humorista Tiririca por importunação sexual. O caso teria acontecido na região da Vila Olímpia, em São Paulo (SP).

O homem, que não será identificado aqui pelo Balanço Geral, estava realizando um serviço em um prédio e prestou esta queixa contra o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca.

Fabíola Reipert leu o boletim de ocorrência durante A Hora da Venenosa. No documento, o homem diz que Tiririca “proferiu uma dedada na região das nádegas” dele.

O prestador de serviço relatou que no momento do caso, havia testemunhas no local e que essas pessoas chegaram a rir da situação, motivo pelo qual ele se sentiu humilhado.

“Isso é muito sério e muito grave, não é brincadeira”, opinou Renato Lombardi.

A Hora da Venenosa tentou entrar em contato com o deputado federal, mas até o momento desta publicação, não obteve resposta.