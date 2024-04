Rogério Flausino, do Jota Quest, revela que esqueceu de levar as alianças no dia do casamento Apesar do deslize, o vocalista completou 17 anos de união ao lado da esposa Ludmilla Carvalho

Fabíola Reipert| 19/03/2024 - 17h27 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share