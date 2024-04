Samara Felippo desmente declaração do ex e garante: ‘Mais coisas estão para sair desse esgoto’ Atriz briga na Justiça contra Leandrinho por suposta fraude na compra de um imóvel na época em que eram casados

A briga entre Samara Felippo e Leandrinho ganhou um novo capítulo. Após a atriz vir a público acusar o ex-marido por uma suposta fraude na compra de um imóvel na época em que eram casados, o ex-jogador divulgou uma nota pública sobre a situação.

Nas redes sociais, Samara rebateu a declaração do pai de suas filhas e disse que só colocou o assunto na mídia porque Leandrinho não teria cumprido o acordo após a separação.

De acordo com apuração da equipe de A Hora da Venenosa, a atriz ganharia quase R$ 3,5 milhões pela casa em que moravam e que ajudou a comprar na época.

Segundo o advogado de Samara, com juros e correção para a inflação atual, a quantia que o atleta deve chegaria a R$ 11,7 milhões.

A atriz voltou a falar que não teve conhecimento do registro da casa até o divórcio e, ainda, que continuou morando no local porque não tinha para onde ir com as filhas pequenas.

“Mais coisas estão para sair desse esgoto que se abriu”, garantiu a artista.