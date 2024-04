Sergio Guizé tem problema com carro de R$ 285 mil e processa fabricante Seis meses após a compra, o ator quer receber de volta o dinheiro que investiu no veículo de luxo

Após enfrentar problemas com carro de luxo, o ator Sergio Guizé entrou na Justiça para processar a fabricante do veículo, que custou R$ 285 mil.

O artista alegou que o bem começou a apresentar falhas com menos de um mês de uso e, por isso, quer a quantia investida de volta e, ainda, uma indenização por danos morais de R$ 10 mil.

Segundo Sergio, que comprou o carro há apenas seis meses, primeiro houve problemas com o airbag no banco do motorista e do passageiro. Depois, uma falha na pressão dos pneus.