Nem uma das mulheres mais bonitas do mundo escapou do aplicativo de namoro! Sharon Stone revelou que, por causa de uma plataforma de paquera, já teve um encontro com um ex-presidiário. E, ainda, a atriz "deu match" com um homem viciado em heroína.

"Para quem namorava um magnata italiano, caiu bem o nível", cutucou Fabíola Reipert.