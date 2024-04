Stênio Garcia segue em recuperação após diagnóstico de Covid-19 pela terceira vez Marilene Saade revela que é o pai dela quem paga o convênio médico do ator

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Aos 91 anos, Stênio Garcia contraiu Covid-19 pela terceira vez e está se recuperando da doença em casa.

A esposa do artista, Marilene Saade, aproveitou para revelar que, após fechamento de contratos do marido, é o pai dela quem paga o convênio médico do ator.

Ainda, Fabíola Reipert relembrou o vídeo em que Mari aparece brigando com Stênio para que o ator usasse uma máscara de proteção.